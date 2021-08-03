Ураган прошлой ночью в Петербурге повалил почти 100 деревьев

Ураган в Петербурге повалил почти сотню деревьев. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ураган в Петербурге повалил почти сотню деревьев. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В городе на Неве прошлой ночью, со 2 на 3 августа бушевала непогода. Так ураган повалил 94 дерева.

Как сообщает комитет по благоустройству Северной столицы, ночной шторм снес большое количество деревьев на территориях, за которыми смотрит ведомство.

Часть поваленных деревьев садовники уже успели вывезти, другие же остатки уберут вскоре.

Рекордсменом по сваленным деревьям оказался Красносельский район — 13. В Южно-Приморском парке и Адмиралтейском районе не выстояли 9 деревьев. А в Приморском парке Победы упали 10 стволов.

Пару деревьев и вовсе мешали проезду автомобилей и проходу пешеходов. Например, у дома 24 по 11-й линии В.О. рухнул ясень. Помимо того, что он мешал движению машин, ясень оборвал провода и помял припаркованные автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что третья очередь ЖК «Английская миля» погрузилась в воду после ливней.