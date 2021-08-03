Третья очередь ЖК «Английская миля» погрузилась в воду после ливней

В Петербурге в Красносельском районе города стихия так разбушевалась, что затопленной оказалась третья очередь жилого комплекса «Английская миля».

О том, что ливень затопил комплекс сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В связи с тем, что в Северной столице выпало превышенное количество осадков, подтопленными оказались кладовки, подвалы и цокольный этаж новостройки. Вода лилась прямо из трубы в стене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект». На кадрах, опубликованных в группе «Дорожный инспектор.» в социальных сетях «ВКонтакте» видно, что вестибюль подтопило, а место протечки работники метрополитена огородили красной лентой.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что по состоянию на 7 часов утра 3 августа в городе выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%). Ливень повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге.