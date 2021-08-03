Петербуржцам показали проект планировки участка коричневой ветки метро

Петербуржцам показали проект планировки участка коричневой ветки метро
Строительство станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

Некоторые станции линии откроются уже в 2028 году.

Смольный опубликовал проект планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Проект появился в свободном доступе сегодня, 3 августа. Над ним работала ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу КРТИ. Речь идет об участке «Казаковская» — «Сосновая Поляна» протяженностью 30,4 километра. Пользоваться станциями смогут 40,8 тысяч человек в час.

Подготовленный проект. Фото: Смольный

Ожидается, что первые четыре станции коричневой ветки введут не ранее 2028 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут открыть дополнительные станции метро в 2024 году. Но для этого нужна поддержать федеральных властей, так как средств из городского бюджета не хватает.

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