Петербуржцам показали проект планировки участка коричневой ветки метро

Некоторые станции линии откроются уже в 2028 году.

Смольный опубликовал проект планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Проект появился в свободном доступе сегодня, 3 августа. Над ним работала ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу КРТИ. Речь идет об участке «Казаковская» — «Сосновая Поляна» протяженностью 30,4 километра. Пользоваться станциями смогут 40,8 тысяч человек в час.

Ожидается, что первые четыре станции коричневой ветки введут не ранее 2028 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут открыть дополнительные станции метро в 2024 году. Но для этого нужна поддержать федеральных властей, так как средств из городского бюджета не хватает.