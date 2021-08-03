На Пилотов на машину упало дерево: за день его так и не убрали

Кажется, автомобили сильно не пострадали, но дерево убрать все равно нужно.

В Московском районе после ночного урагана попадали деревья. Одно из них прилегло на автомобили на улице Пилотов. Кажется, обошлось без сильных повреждений и пострадавших, но местных волнует другой вопрос: когда уберут дерево? О проблеме пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что дерево лежит на припаркованных машинах с самой ночи. Местные обращались в различные службы, но им либо не отвечают, либо не дают вразумительного ответа.

«Телефон начальника этого участка отключен, дворники ему звонят — нет реакции. Обращение в городской портал в 13:00 — нет реакции»,

— говорят очевидцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ураган прошлой ночью в Петербурге повалил почти 100 деревьев.