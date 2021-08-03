Белорусских пограничников уличили в помощи нелегалов

Литва уверена, что застала белорусских пограничников в помощи нелегальным мигрантам. Белоруссия помогала им перебраться в Прибалтику.

Накануне работники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, которые помогают пограничникам Литвы, патрулировали с воздуха границу в Шальчининкском районе. Им удалось заснять на видео мигрантов, которых сопровождала пограничная машина. Полиция отметила, что автомобили подобного типа использует армия Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

С начала 2021 года границу прибалтийской страны со стороны Белоруссии перешли больше 4 тысяч нелегалов из Ближнего Востока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, Литва построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. Об этом заявил премьер-министр страны Ингрида Шимоните. По ее словам, соответствующие меры станут явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегалов.