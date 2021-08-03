В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники от имени Банка России присылает письма россиянам о том, что на них в заграничных банках «открыты» крупные денежные счета.

Центробанк отметил, что на самом деле не направляет гражданам письма, не звонит и не отправляет сообщения. Банк советует не отвечать на сообщения и не переводить деньги, если пришло письмо о большой сумме в зарубежном банке или компании, о которой ничего неизвестно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ЦБ рекомендует игнорировать аналогичные предложения оплатить комиссию, налог или страховку для получения средств.