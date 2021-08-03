В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники от имени Банка России присылает письма россиянам о том, что на них в заграничных банках «открыты» крупные денежные счета.
Центробанк отметил, что на самом деле не направляет гражданам письма, не звонит и не отправляет сообщения. Банк советует не отвечать на сообщения и не переводить деньги, если пришло письмо о большой сумме в зарубежном банке или компании, о которой ничего неизвестно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также ЦБ рекомендует игнорировать аналогичные предложения оплатить комиссию, налог или страховку для получения средств.
Мошенники также могут писать под предлогом возместить компенсацию за купленные ранее лекарства.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше, обвиняемому в крупном мошенничестве, продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2021 года.