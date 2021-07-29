Экс-банкиру «Таврического» вновь продлили арест: ущерб вырос до 952 млн

Бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше, обвиняемому в крупном мошенничестве, продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2021 года. Решение суда экс-зампред финансовой организации назвал «праздником издевательства».

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, основой для продления срока содержания Гаркуши в СИЗО являются требования статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела). Кроме того, сейчас бывшему банкиру вменяют уже не 10, а 16 эпизодов мошенничества, а общая сумма похищенного выросла вдвое — до 952 миллионов рублей.

Гаркуша во время своего выступления назвал работу следствия «профанацией» и потребовал отпустить его под домашний арест. Защитник бизнесмена заявил о невиновности клиента и добавил, что он «сидит за компанию». Суд, однако, остался непреклонен. Меру пресечения продлили и другому фигуранту уголовного дела, председателю правления «Таврического» Сергею Сомову.

Правоохранители считают, что Гаркуша и Сомов разработали преступную схему, по которой смогли похитить у организации более 450 млн рублей. В частности, предприниматели использовали компанию «Милан», которой выдавали кредиты на закупку пресс-форм для стеклянных бутылок за рубежом, но деньги не использовались по назначению. «Милан» аффилирован с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Александра Сабадаша, уверено следствие.

Сейчас Сабадаш отбывает 6-летний срок, назначенный Гагаринским судом Москвы, а также 7-летнее заключение, назначенное Смольнинским судом Петербурга и присоединенное к предыдущему наказанию. Кроме того, сообщником преступников является некий Иткин — он находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство.

Напомним, что Александр Сабадаш, Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша были признаны виновными в мошенничестве и осуждены на 7 лет. Обслуживание клиентов «Таврическим» прекратилось в конце 2014 года, после чего Центробанк ввел в финансовом учреждении временную администрацию, а позднее передал на санацию ОАО «АКБ «Международный финансовый клуб» Михаила Прохорова.