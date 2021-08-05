Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы. Фото: pixabay
Некоторые страны Запада потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В число стран-требователей вошли Великобритания, США, Франция, Ирландия, Эстония, Норвегия и Албания. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заявление, распространенное в Совете безопасности ООН, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала обе республики. Тогда она отразила вооруженную агрессию Грузии против них.
Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 400 домов и отель подтопило в городе Гудаута в Абхазии из-за ливней и разлива рек, несколько автомобилей унесло в море. Больше всего досталось городу Гудаута. Ночью во вторник вышли из берегов четыре реки и затопили дома, пострадала мебель и техника.

абхазия великобритания Россия северная осетия США


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России не будут вводить налог на мясо
Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об отставке
Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Женщина полгода года не хоронила мать и получала ее пенсию
Певица Рианна стала долларовой миллиардершей
«Спутник лайт» можно эффективно сочетать с другими вакцинами
У Пулковской обсерватории на дереве висело тело мужчины
На Кубинской пожарные спасли собаку, попавшую под авто