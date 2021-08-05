Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Некоторые страны Запада потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В число стран-требователей вошли Великобритания, США, Франция, Ирландия, Эстония, Норвегия и Албания. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заявление, распространенное в Совете безопасности ООН, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала обе республики. Тогда она отразила вооруженную агрессию Грузии против них.
Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 400 домов и отель подтопило в городе Гудаута в Абхазии из-за ливней и разлива рек, несколько автомобилей унесло в море. Больше всего досталось городу Гудаута. Ночью во вторник вышли из берегов четыре реки и затопили дома, пострадала мебель и техника.