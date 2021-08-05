Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы. Фото: pixabay

Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы. Фото: pixabay

Некоторые страны Запада потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В число стран-требователей вошли Великобритания, США, Франция, Ирландия, Эстония, Норвегия и Албания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление, распространенное в Совете безопасности ООН, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала обе республики. Тогда она отразила вооруженную агрессию Грузии против них.

Страны осуждают Россию за якобы размещение на их территории военной силы.