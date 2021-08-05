Чубайс прогнозирует формирование новой мировой элиты

Глобальный энергопереход - это переход от угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии. Фото: Facebook

Глобальный энергопереход - это переход от угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии. Фото: Facebook

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что в мире сформируется новая мировая элита из-за глобального энергоперехода.

Так, глобальный энергопереход — это переход от угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщает РБК.

Чубайс уверен, такой переход приведет к формированию государств-лидеров, которые станут мировой элитой. Он уверен, что энергопереход не будет сильно отличаться от промышленной революции XVIII-XIX веков. Так, она займет всего около 40 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совфеде прокомментировали высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти