Чубайс прогнозирует формирование новой мировой элиты

Чубайс прогнозирует формирование новой мировой элиты
Глобальный энергопереход - это переход от угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии. Фото: Facebook

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что в мире сформируется новая мировая элита из-за глобального энергоперехода.

Так, глобальный энергопереход — это переход от угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщает РБК.

Чубайс уверен, такой переход приведет к формированию государств-лидеров, которые станут мировой элитой. Он уверен, что энергопереход не будет сильно отличаться от промышленной революции XVIII-XIX веков. Так, она займет всего около 40 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совфеде прокомментировали высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти

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