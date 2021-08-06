Спецслужбы США получили данные о вирусах из лаборатории Уханя

Спецслужбы США получили данные о вирусах из лаборатории Уханя
Теперь у США есть данные о 22 тысячах вирусов. Фото: unsplash

Американские спецслужбы изучают большое количество генетических данных о вирусах, полученных из лаборатории в китайском городе Ухань.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, спецслужбы изучают информацию о деятельности Уханьского института вирусологии. Откуда информация попала к разведке, неизвестно. Есть предположения, что специалисты из США взломали серверы. Теперь у США есть данные о 22 тысячах вирусов.

Спецслужбы уже приступили к анализу генетической информации с помощью суперкомпьютеров. Специалисты работают в лабораториях национального министерства энергетики. После результатам исследований можно будет сделать определенные выводы о происхождении вирусов. Сроки завершения работ пока не были утверждены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории.

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Спецслужбы США получили данные о вирусах из лаборатории Уханя
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