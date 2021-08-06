Смертельный и хитрый: чем «дельта»-штамм отличается от первой версии COVID-19

Смертельный и хитрый: чем «дельта»-штамм отличается от первой версии COVID-19
В России существуют четыре вакцины от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

«Заразный», «опасный», «смертельный», — о новом «дельте»-штамме, который впервые появился в Индии, сегодня говорят многое. Gazeta.SPb, разобралась, что из всех сообщений – правда.

Отличие штамма «дельта» от «уханьского» — ряд мутаций в гене S-белка. Из-за этой мутации вакцины против COVID-19 становятся менее эффективными.

Как отмечает Роспотребнадзор, «дельта»-вариант, действительно, в 2,5 раза заразнее обычного. Один заболевший может передать болезнь сразу шести другим.

Течение болезни при заражении этим штаммом более тяжелое, а классические симптомы COVID-19 могут сопровождаться новыми со стороны ЖКТ. Из-за этого может показаться, что вы отравились или подхватили кишечную инфекцию.

Кроме того, намного больше подхватить этот штамм рискуют молодые люди в возрасте до 25 лет.

Как диагностируют новый штамм? С помощью ПЦР-теста. Правда, они подтвердят лишь наличие вируса, а не отдельной мутации.

Есть и более сложные тесты, которые идентифицируют конкретные мутации. Правда, они пока имеют, скорее, научное значение. Штамм выявляют и через секвенирование S-гена.

Специального лечения «дельта»-варианта нет. Принципы лечения не изменились.

Способ профилактики появления новых мутаций коронавируса – один, подчеркивают специалисты. Речь идет о вакцинации. Чем реже вирус передается от человека к человеку, тем меньше шансов у него изменяться.

Для того, чтобы прервать цепочку заражений, нужно привить минимум 60% населения.

Еще одна важная мера профилактики – соблюдение санитарных мер, поскольку защитный эффект вакцин может снижаться перед новым штаммом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что число госпитализаций в Петербурге растет уже три дня. Сейчас в городе развернуто больше восьми тысяч коек, но половина из них пока свободны.

COVID-19 вакцинация дельта-штамм мутация Роспотребнадзор


 

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