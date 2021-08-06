Число госпитализаций с COVID в Петербурге растет третий день

Число госпитализаций с COVID в Петербурге растет третий день
В ковидных больницах развернуто 8366 коек, половина из них уже свободны. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице с каждым днем увеличивается число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями или подозрением на ковид.

По данным городских властей на 5 августа, в инфекционные стационары Петербурга за сутки поступили 285 пациентов, 4 августа госпитализировали 245 больных, а еще днем ранее — 186 человек.

В ковидных больницах развернуто 8366 коек, половина из них уже свободны. За сутки выписали 521 выздоровевшего пациента. В реанимации остаются 574 человека, половина из них на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинацию от COVID прошли более 1,3 млн петербуржцев. Как сообщили в пресс-службе Смольного, за минувшие сутки цикл вакцинации завершили 22 768 горожан, в том числе первую прививку от коронавируса сделали 6 053 человек.

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