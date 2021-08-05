Вакцинацию от COVID прошли более 1,3 млн петербуржцев

На сегодняшний день запас вакцины в Петербурге составляет 285 938 доз. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На сегодняшний день запас вакцины в Петербурге составляет 285 938 доз. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Жители Петербурга продолжают ставить уколы от COVID-19. С начала массовой вакцинации привились 1 349 005 человек.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Из них два компонента препарата от COVID-19 получили 1 055 154 петербуржца

Как сообщили в пресс-службе Смольного, за минувшие сутки цикл вакцинации завершили 22 768 горожан, в том числе первую прививку от коронавируса сделали 6 053 человек.

Запас вакцины в Северной столице составляет 285 938 комплектов доз. Прививку можно сделать в 146 пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность существующих ныне вакцин против COVID-19 снижается в связи с распространением дельта-штамма.