Британские ученые: эффективность вакцин от COVID начала падать

Британские ученые: эффективность вакцин от COVID начала падать
Для борьбы с коронавирусом могут понадобиться новые вакцины. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эффективность существующих ныне вакцин против COVID-19 снижается в связи с распространением дельта-штамма. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Участие в исследование приняли порядка 98 тыс. человек по всей Англии. Специалисты выяснили, что показатель эффективности вакцин против заражения коронавирусом снизился до 49%, однако месяц показатель был 64%.

Как сообщил Bloomberg, ученые уверенны, что для борьбы с распространением «дельта-штамма» могут понадобиться новые препараты.

Напомним, в России за минувшие сутки коронаврус подхватили 23 120 человек. Жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему вакцинация не может остановить COVID-19.

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