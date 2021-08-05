Почему вакцинация не может остановить COVID-19

Почему вакцинация не может остановить COVID-19
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Многие страны уже достигли высоких показателей вакцинации. Несмотря на это, ситуация с коронавирусом в мире оставляет желать лучшего. В ВОЗ уже говорили, что только одна вакцина не способна оставить пандемию, а специалисты указывают на то, что COVID-19 станет частью обычной жизни и будет сезонным заболеванием.

Еще в июле Израиль сообщил о 60% вакцинированного населения. При этом в стране вводили ограничения даже с таким показателем. Показателя в 60% достигла и Россия, но сворачивать антиковидные ограничения власти пока не думают. Рост коронавируса был зафиксирован и в других странах-лидерах по вакцинации, например в ОАЭ.

Подъем заболеваемости объясняют по-разному. Так, например, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков высказывал мнение о том, что рост заболеваемости может быть связан с не самыми эффективными вакцинами, которые, например, использовали в Эмиратах, а также с тем, что население перестало помнить о мерах предосторожности.

О том, что одна только вакцина от коронавируса не поможет победить пандемию, Всемирная организация здравоохранения говорила еще в прошлом году. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал: прививка – только дополнительный рычаг. Остальные важные составляющие – тестирование, самоизоляция, соблюдение мер безопасности.

Медики также не раз уже высказывали мнение о том, что COVID-19 останется на планете навсегда. Он может стать обычным сезонным заболеванием. Специалисты уже выявили закономерность: вспышки коронавируса происходят в холодный период.

Нужно больше времени для того, чтобы убедиться в том, что коронавирус действительно станет сезонным заболеванием. Вероятно, это произойдет через пару лет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему не все заражаются коронавирусом.

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