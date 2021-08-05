Ученые выяснили, почему не все заражаются COVID-19

Специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера открыли, почему некоторые люди неуязвимы для коронавируса. Оказывается, есть три фактора надежной защиты от этой болезни.

Феномены устойчивости к инфекциям известны с давних времен, еще в Средневековье люди могли жить под одной крышей с зараженными чумой или проказой. На сегодняшний день существуют поистине счастливые люди, для которых практически невозможно подхватить ВИЧ.

Как рассказывает директор НИИ имени Пастера Арег Тотолян, повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферон альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров. При этом ученые отмечают, что такая роль альфа-интерферона предсказуема — его активно используют для лечения, например, больных гепатитом С.

Профессор московского Сеченовского университета Алексей Буеверов поделился с «Аргументами и Фактами» наблюдением: среди более чем двух тысяч пациентов с гепатитом С, наблюдавшимися в университете, нет ни одного случая подтверждённого COVID-19. Связь между этим явлением и использованием альфа-интерферонов в лечении не доказана, но можно предположить, что она существует.

Правда, даже если эффективность алфа-интерферонов против COVID-19 подтвердится, назначать профилактические инъекции здоровым людям будет нецелесообразно и дорого, добавляет врач.

Второй защитный фактор — генетическая особенность, кодирующая иммунный ответ. Сейчас выявлено уже несколько разновидной, две из них не дают вирусу проникнуть в организм, а одна наоборот, предрасполагает к заражению COVID-19. Арег Тотолян отмечает, что таких генов на самом деле очень много, обнаруженные — только начало работы.

Наконец, еще одна обнаруженная в НИИ Пастера особенность организма, которая противостоит коронавирусу, это высокий уровень лимфоцитов. Их сниженное количество, наоборот, грозит человеку тяжелой формой болезни. Специалисты отмечают, что важно не столько относительное содержание, сколько абсолютное — именно оно обуславливает уровень чувствительности к инфекциям.

Среди приведённых факторов определение количества лимфоцитов — наиболее доступный, этот анализ входит в очень распространенный общий развернутый анализ крови.