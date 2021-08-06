Роспотребнадзор обязал 273 организации Татарстана привить всех сотрудников

Подобные постановления от ведомства получают те организации, где выявили очаг ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Подобные постановления от ведомства получают те организации, где выявили очаг ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор обязал 273 организациям Татарстана привиться сотрудникам. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Она обратила внимание на то, что сейчас шесть компаний выполнили требование Роспотребнадзора. Другие будут прививаться в скором времени. Подобные постановления от ведомства получают те организации, где выявили очаг ковида. Об этом сообщает ТАСС.

За прошлые сутки в регионе зафиксировали 52 новых случая заражения эти вирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 237 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 514 случаев ковида. При этом выздоровели 47 675 пациентов.