В Ленобласти еще 237 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 237 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 514 случаев ковида. При этом выздоровели 47 675 пациентов, в том числе 93 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 15 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2184.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1909 случаев. Лидером стала Москва — 2583 случая. На третьем месте Московская область — 1394.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболело 200,7 млн человек.