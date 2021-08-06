В мире коронавирусом заболело 200,7 млн человек

В мире по данным на утро 1 августа выявленных случаев коронавируса насчитывается 200 799 056. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 4 266 201. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 35 433 677 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 615 314.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 812 114, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 426 290 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 066 587 заболевших, умерло 560 706 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали о реальной опасности миру из-за коронавируса.