«ВКонтакте» открыл новый офис на Большой Морской

&#171;ВКонтакте&#187; открыл новый офис на Большой Морской
Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба "ВКонтакте".
Социальная сеть «ВКонтакте» открыла новый офис в Северной столице по адресу Большая Морская улица, 30. Дом находится рядом с Исаакиевским собором.
Штаб расположился в историческом центре города. Дом, в котором он теперь располагается, построили в 40-е годы XVIII века. Раньше он принадлежал купцам, а ещё в нем успели поработать мебельная фабрика и магазин модных товаров мадам Сихлер. В начале нового века здесь сделали капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
«ВКонтакте» заняла второй, тритий и четвертый этажи. Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Организация планирует проводить здесь корпоративные мероприятия. Часть рабочего пространства будет отведена под коворкинг для тех, кто выбрал гибридный режим работы.
Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба «ВКонтакте».
Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба «ВКонтакте».
Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба «ВКонтакте».
Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы теперь могут жаловаться на проблемы через приложение «ВКонтакте».

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