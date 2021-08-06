«ВКонтакте» открыл новый офис на Большой Морской

Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба "ВКонтакте".
Социальная сеть «ВКонтакте» открыла новый офис в Северной столице по адресу Большая Морская улица, 30. Дом находится рядом с Исаакиевским собором.
Штаб расположился в историческом центре города. Дом, в котором он теперь располагается, построили в 40-е годы XVIII века. Раньше он принадлежал купцам, а ещё в нем успели поработать мебельная фабрика и магазин модных товаров мадам Сихлер. В начале нового века здесь сделали капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
«ВКонтакте» заняла второй, тритий и четвертый этажи. Позже запуститсяшестой этаж с открытой террасой. Организация планирует проводить здесь корпоративные мероприятия.Часть рабочего пространства будет отведена подковоркинг для тех, кто выбрал гибридный режим работы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы теперь могут жаловаться на проблемы через приложение «ВКонтакте».