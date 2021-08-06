«ВКонтакте» открыл новый офис на Большой Морской

Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба "ВКонтакте".

Позже запустится шестой этаж с открытой террасой. Фото: пресс-служба "ВКонтакте".

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла новый офис в Северной столице по адресу Большая Морская улица, 30 . Дом находится рядом с Исаакиевским собором.

Штаб расположился в историческом центре города. Дом, в котором он теперь располагается, построили в 40-е годы XVIII века . Раньше он принадлежал купцам , а ещё в нем успели поработать мебельная фабрика и магазин модных товаров мадам Сихлер. В начале нового века здесь сделали капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

«ВКонтакте» заняла второй, тритий и четвертый этажи. Позже запустится шесто й этаж с открытой террас ой. Организация планирует проводить здесь корпоративные мероприятия . Ч асть рабочего пространства будет отведена под коворкинг для тех , к то в ыбрал гибридный режим работы.