Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году
В целом это должно хорошо влиять на экономику. Фото: скриншот

Вопрос о повышении НДПИ для металлопромышленности со следующего года решили, заявил президент России Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос, как правительство будет снижать отрицательный эффект инфляции, в том числе повышения цен на металлопродукцию, для бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти ввели повышенные пошлины на металлопромышленность. Вывозные, полученные от этого средства, поступающие в бюджет, в будущем направят именно в стройку, в том числе в стройматериалы. Со следующего года введут повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, отметил президент. В целом это должно хорошо влиять на экономику, заключил Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин прокомментировал решение лишить сборную страны флага и гимна на Олимпийских играх в Токио.

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