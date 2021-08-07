Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

В целом это должно хорошо влиять на экономику. Фото: скриншот

В целом это должно хорошо влиять на экономику. Фото: скриншот

Вопрос о повышении НДПИ для металлопромышленности со следующего года решили, заявил президент России Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос, как правительство будет снижать отрицательный эффект инфляции, в том числе повышения цен на металлопродукцию, для бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти ввели повышенные пошлины на металлопромышленность. Вывозные, полученные от этого средства, поступающие в бюджет, в будущем направят именно в стройку, в том числе в стройматериалы. Со следующего года введут повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, отметил президент. В целом это должно хорошо влиять на экономику, заключил Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин прокомментировал решение лишить сборную страны флага и гимна на Олимпийских играх в Токио.