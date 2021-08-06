Путин считает лишение сборной РФ флага и гимна политическим решением

Путин считает лишение сборной РФ флага и гимна политическим решением
Президент РФ Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент надеется, что это никак не влияет на уверенность спортсменов.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение лишить сборную страны флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. Он назвал его политизированным и выразил надежду, что это не мешает спортсменам добиваться хороших результатов.

Путин убежден, что наказывать нужно было тех, кто принимал допинг, а также их тренеров, но никак не целую сборную. Президент также считает, что достижения российских спортсменов «наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».

Он добавил, что хотел, чтобы сборная России выступала под государственным флагом, но в целом это не так важно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде.

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