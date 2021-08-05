Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде

Борец вольного стиля Завур Угуев принес сборной России золотую медаль в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

В первом поединке Угуев победил американца Томаса Патрика Гильмана со счетом 5:4. В четвертьфинала россиянин сразился с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым (счет 6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию). В полуфинале одержал победу над иранцем Резой Атринагарчи (8:3). В финальной схватке он одолел индуса Кумара Рави (7:4).

Сейчас российская сборная находится на четвертом месте в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Россияне взяли 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России по волейболу вышла в финал на Олимпийских играх. В финале Олимпийских игр наши волейболисты встретятся с победителем игры Франция — Аргентина.