Сборная России по волейболу вышла в финал на Олимпийских играх

Сборная России по волейболу вышла в финал на Олимпийских играх
Максим Михайлов показал наилучший результат. Он набрал 22 очка. Фото: скрин rusvolleyteam в Instagram

Сборная России по волейболу победила команду Бразилии в полуфинале летней олимпиады в Японии.

Счет встречи был таким: 18:25, 25:21, 26:24, 25:23. Максим Михайлов показал наилучший результат. Он набрал 22 очка. Среди бразильцев лучше всех себя проявил Йоанди Леал. Он забросил 18 мячей. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

В финале Олимпийских игр наши волейболисты встретятся с победителем игры Франция — Аргентина.

Последний раз Россия по этому виду спорта выходила в финал Олимпиады в 2012 году в Великобритании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синхронистка из Гатчины взяла золото на Олимпиаде. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли олимпийское золото в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Медали в синхронном плавании в соревнованиях дуэтов разыграли сегодня, 4 августа.

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