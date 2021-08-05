Сборная России по волейболу вышла в финал на Олимпийских играх

Максим Михайлов показал наилучший результат. Он набрал 22 очка. Фото: скрин rusvolleyteam в Instagram

Максим Михайлов показал наилучший результат. Он набрал 22 очка. Фото: скрин rusvolleyteam в Instagram

Сборная России по волейболу победила команду Бразилии в полуфинале летней олимпиады в Японии.

Счет встречи был таким: 18:25, 25:21, 26:24, 25:23. Максим Михайлов показал наилучший результат. Он набрал 22 очка. Среди бразильцев лучше всех себя проявил Йоанди Леал. Он забросил 18 мячей. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

В финале Олимпийских игр наши волейболисты встретятся с победителем игры Франция — Аргентина.

Последний раз Россия по этому виду спорта выходила в финал Олимпиады в 2012 году в Великобритании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синхронистка из Гатчины взяла золото на Олимпиаде. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли олимпийское золото в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Медали в синхронном плавании в соревнованиях дуэтов разыграли сегодня, 4 августа.