Синхронистка из Гатчины взяла золото на Олимпиаде

В финале Ромашина и Колесниченко выступили с произвольной программой "Пауки". Фото: скриншот Instagram

В финале Ромашина и Колесниченко выступили с произвольной программой "Пауки". Фото: скриншот Instagram

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли олимпийское золото в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Медали в синхронном плавании в соревнованиях дуэтов разыграли сегодня, 4 августа.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, за сборную России выступали Светлана Колесниченко из Гатчины и Светлана Ромашина из Москвы. Они получили золото. Россиянкам удалось обогнать дуэт из Китая и украинских спортсменок. Ромашина при этом стала самой титулованной синхронисткой в истории — она взяла уже шестое золото на Олимпиаде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские спортсменки набрали 195,9079 балла, обогнав синхронисток из Китая (192,4499 балла) и Украины (189,4620 балла). В финале Ромашина и Колесниченко выступили с произвольной программой «Пауки».