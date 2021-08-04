Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли золото на Олимпиаде

Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли золото на Олимпиаде
В финале Ромашина и Колесниченко выступили с произвольной программой "Пауки". Фото: скриншот Instagram

Синхронистки из России Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки набрали 195,9079 балла, обогнав синхронисток из Китая (192,4499 балла) и Украины (189,4620 балла). В финале Ромашина и Колесниченко выступили с произвольной программой «Пауки». Ромашина при этом стала самой титулованной синхронисткой в истории — она взяла уже шестое золото на Олимпиаде. Она побила рекорды Анастасии Давыдовой и

Натальи Ищенко, которые выигрывали по пять медалей. Обе уже завершили спортивную карьеру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде. Он принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 48-ю медаль Игр в Токио.

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