Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде
Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место на Олимпиаде. Фото: скриншот instagram

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль соревнований в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом стало известно в понедельник, 2 августа. По итогам своего выступления россиянин показал результат 14,783 балла. Он принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 48-ю медаль Игр в Токио.

Аналогичное количество баллов получил Чо Хван Шин из Южной Кореи, однако он занял первую строчку на турнирной таблице из-за сложности первого прыжка.

Также еще один российский гимнаст Никита Нагорный (14,716) занял пятое место.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские рапиристки завоевали олимпийское золото в Токио. Спортсменки принесли России восьмое золото на летних Играх в Токио.

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