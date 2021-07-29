Российские рапиристки завоевали олимпийское золото в Токио

Рапиристки принесли России восьмое золото на летних Играх в Токио. Фото: скриншот Instagram

Рапиристки принесли России восьмое золото на летних Играх в Токио. Фото: скриншот Instagram

Российские спортсменки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова получили золотые медали в командном турнире по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.

Рапиристки из России в полуфинале победили американок, завершив встречу со счетом 45:42, а в финале разгромили представительниц Франции — 45:34.

Во время финала Марта Мартьянова подвернула ногу и взяла пятиминутный перерыв. Медики оказали ей первую помощь, после чего фехтовальщица с забинтованной ногой успешно провела еще два поединка.

Спортсменки принесли России восьмое золото на летних Играх в Токио. Также наша команда взяла 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сейчас Россия находится на четвертом общекомандном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербурженку, взявшую серебро в гребле на Олимпиаде.