Беглов поздравил петербурженку, взявшую серебро в гребле на Олимпиаде

Спортсменка из Петербурга Василиса Степанов стала серебряным призером XXXII летних Олимпийских игр по академической гребле.
Градоначальник заявил, что большой успех спортсменки в дуэте с Еленой Орябинской был историческим: на протяжении 17 лет россияне не получали олимпийские награды в академической гребле.
Глава города также поздравил отца Степановой и ее первого тренера — Андрея Геннадьевича Костыгова.
«Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и новых побед!», — заключил Беглов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде.