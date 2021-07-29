Беглов поздравил петербурженку, взявшую серебро в гребле на Олимпиаде

Беглов поздравил петербурженку, взявшую серебро в гребле на Олимпиаде
Беглов пожелал спортсменке здоровья и новых побед. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Спортсменка из Петербурга Василиса Степанов стала серебряным призером XXXII летних Олимпийских игр по академической гребле.

Градоначальник заявил, что большой успех спортсменки в дуэте с Еленой Орябинской был историческим: на протяжении 17 лет россияне не получали олимпийские награды в академической гребле.

Глава города также поздравил отца Степановой и ее первого тренера — Андрея Геннадьевича Костыгова.

«Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и новых побед!», — заключил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде.

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