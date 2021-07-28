Петербурженка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде

Петербурженка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде
Мадина Таймазова дзюдоистку оценкой вазари. Фото: скрин instagram.com/minsport15/

Петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзу Олимпиады в Японии в весовой категории до 70 кг.

За медаль спортсменка боролась с Барбарой Матич из Хорватии. Она выиграла дзюдоистку оценкой вазари. Об этом сообщает официальный аккаунт Министерства физической культуры и спорта РСО Алании в Instagram.

22-летняя спортсменка ранее два раза брала второе место в чемпионате Европы и один раз взяла бронзовую медаль на чемпионате мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский спортсмен Владислав Ларин получил золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. Ларин в финальном поединке в весовой категории свыше 80 килограммов сражался с Деяном Георгиевски из Северной Македонии. Поединок закончился со счетом 15:9 в пользу российского тхэквондиста. Своей победой Ларин принес российской сборной седьмую награду высшей пробы на Олимпиаде.

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Петербурженка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде