Российский тхэквондист Ларин взял золото на Олимпиаде

Российский спортсмен Владислав Ларин получил золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио.

Ларин в финальном поединке в весовой категории свыше 80 килограммов сражался с Деяном Георгиевски из Северной Македонии. Поединок закончился со счетом 15:9 в пользу российского тхэквондиста.

Своей победой Ларин принес российской сборной седьмую награду высшей пробы на Олимпиаде в Токио.

На счету россиян на текущих Олимпийских играх семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

Летние Олимпийские игры — 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Их перенесли на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские гимнастки победили в командном многоборье на Олимпиаде. Россиянки в сумме по итогам четырех видов программы набрали 169,5 балла.