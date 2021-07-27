Российские гимнастки победили в командном многоборье на Олимпиаде

Российские гимнастки победили в командном многоборье на Олимпиаде
Летние Олимпийские игры - 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Фото: unsplash

Женская российская сборная по спортивной гимнастике впервые одержала победы в командном многоборье на Олимпийских играх — 2021 в Токио.

Россиянки в сумме по итогам четырех видов программы набрали 169,5 балла. Второе место досталось американкам, набравшим 166 баллов, а на третье вышли британки — 164 балла.

Гимнастки из России впервые одержали победу в командном многоборье. На Олимпиаде 1992 года победа в этом виде досталась Объединенной команде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пловец Рылов взял на Олимпиаде-2021 золото впервые за 25 лет. Российский пловец победил на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио. Кроме того, «стометровку» Рылов преодолел требуемый за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.

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