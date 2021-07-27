Пловец Рылов взял на Олимпиаде-2021 золото впервые за 25 лет

Пловец Евгений Рылов взял золото на Олимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Пловец Евгений Рылов взял золото на Олимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Евгений Рылов принес России пятое золото на Олимпиаде в Токио, а Климент Колесников взял серебро.

Пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России впервые за 25 лет. В последний раз российскому спортсмену Александру Попову удалось взять золото лишь в 1996 году.

Российский пловец победил на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.

Кроме того, «стометровку» Рылов преодолел требуемый за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.

На втором месте оказался также спортсмен из России. Климент Колесников уступил соотечественнику лишь на 0,2 секунды. Бронзу же взял американец Райан Мерфи (52,19).

Теперь в активе у сборной России на Олимпиаде в Токио есть пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2021.