Пловец Рылов взял на Олимпиаде-2021 золото впервые за 25 лет

Евгений Рылов принес России пятое золото на Олимпиаде в Токио, а Климент Колесников взял серебро.
Пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России впервые за 25 лет. В последний раз российскому спортсмену Александру Попову удалось взять золото лишь в 1996 году.
Российский пловец победил на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.
Кроме того, «стометровку» Рылов преодолел требуемый за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.
На втором месте оказался также спортсмен из России. Климент Колесников уступил соотечественнику лишь на 0,2 секунды. Бронзу же взял американец Райан Мерфи (52,19).
Теперь в активе у сборной России на Олимпиаде в Токио есть пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2021.