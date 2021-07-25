Россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020

Россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
Девушка установила олимпийский рекорд. Фото: скрин Instagram Виталины Бацарашкиной

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Японии.

Россиянка выиграла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Девушка установила олимпийский рекорд. Это первое золото сборной России на Олимпиаде в Токио. На втором месте Антоанета Костадинова из Болгарии. На третьем месте Цзян Жансин и КНР. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский спортсмен завоевал бронзу на Олимпийских играх. 24 июля, стало известно о петербуржце Михаиле Артамонове, который завоевал бронзовую медаль по тхэквондо на Олимпийских играх. Спортсмена уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Артамонов занимается тхэквондо и отлично проявился себя на соревнованиях.

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