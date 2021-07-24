Петербургский спортсмен завоевал бронзу на Олимпийских играх

Летние Олимпийские игры - 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Фото: unsplash

Летние Олимпийские игры - 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Фото: unsplash

Артамонов занимается тхэквондо и отлично проявился себя на соревнованиях.

Сегодня, 24 июля, стало известно о петербуржце Михаиле Артамонове, который завоевал бронзовую медаль по тхэквондо на Олимпийских играх. Спортсмена уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что Артамонов проявил спортивный характер и силу воли, благодаря чему смог занять третье место на соревнованиях Беглов также выразил благодарность тренеру Илье Паку, который готовил спортсмена к Олимпийским играм.

«Ваше удачное выступление подтверждает высокий уровень развития тхэквондо в Санкт-Петербурге. Желаю Вам новых достижений и побед»,

— заявил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за один день Олимпиады в Токио коронавирус выявили у 17 человек.