За один день Олимпиады в Токио коронавирус выявили у 17 человек

В первый день летних Олимпийских игр в Токио выявили 17 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в отчете, опубликованном 24 июля на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Один из заразившихся коронавирусом проживает в Олимпийской деревне. Положительный тест на ковид также сдал один спортсмен, который живет вне Олимпийской дервени. Коронавирусом заболели и 14 японских подрядчиков и двое человек, участвующие в проведении Олимпиады.

Летние Олимпийские игры — 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Игры проходят без иностранных болельщиков и местных зрителей. С 12 июля в Токио действует режим ЧС из-за роста заболеваемости, он продлится до 22 августа.

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