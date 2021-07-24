За один день Олимпиады в Токио коронавирус выявили у 17 человек

За один день Олимпиады в Токио коронавирус выявили у 17 человек
Летние Олимпийские игры - 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Фото: unsplash

В первый день летних Олимпийских игр в Токио выявили 17 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в отчете, опубликованном 24 июля на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Один из заразившихся коронавирусом проживает в Олимпийской деревне. Положительный тест на ковид также сдал один спортсмен, который живет вне Олимпийской дервени. Коронавирусом заболели и 14 японских подрядчиков и двое человек, участвующие в проведении Олимпиады.

Летние Олимпийские игры — 2021 проводятся с 23 июля по 8 августа. Игры проходят без иностранных болельщиков и местных зрителей. С 12 июля в Токио действует режим ЧС из-за роста заболеваемости, он продлится до 22 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде.

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