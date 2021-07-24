Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде

Спортсменка Анастасия Галашина взяла серебро на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде.
Галашина набрала 251,1 балла. Россиянку обогнала только китаянка Цянь Ян, которая поставила олимпийский рекорд с 251,8 балла. Третье место у швейцарки Нины Кристен, набравшей 230,6 балла. Другая представительница сборной РФ Юлия Каримова оказалась на 13-м месте и не сумела выйти в финал.
24-летняя Галашина является двукратной чемпионкой Европы и дважды завоевала серебро на чемпионатах Европы. В 2019 году она взяла бронзу чемпионата мира.
Российская сборная по итогам первого вида программы находится на втором месте в медальном зачете летних Олимпийских игр.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России приняла участие в церемонии открытия Олимпиады.