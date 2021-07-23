Сборная России приняла участие в церемонии открытия Олимпиады

Сборная России приняла участие в церемонии открытия Олимпиады
Сборная выступила на параде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Фото: скриншот трансляции

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Сборная выступила на параде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Российская команда вышла под 77-м номером на параде Олимпийских игр после спортсменов из Сан-Марино. Следом за россиянами на церемонии прошлась сборная из Сьерра-Леоне. Очередность выхода спортсменов выстроили в соответствии с японским алфавитом.

Знамя представителей России несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Традиционный триколор заменили стягом ОКР из-за решения Спортивного арбитражного суда, который на два года запретил россиянам выступать под флагом РФ на крупных международных соревнованиях. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге.

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