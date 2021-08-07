В Европе биржевая цена газа впервые превысила 540 долларов

Такое повышение цены объясняется пожаром, произошедшем на заводе «Газпрома». Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Такое повышение цены объясняется пожаром, произошедшем на заводе «Газпрома». Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

В Европе биржевая цена газа превысила 540 долларов за тысячу кубометров. Это произошло первый раз.

В половине двенадцатого по Московскому времени котировки показали рекордное значение — 546,3 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает ICE Futures.

Такое повышение цены объясняется пожаром, произошедшем на заводе «Газпрома».

Он произошел накануне на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. На следующий день огонь ликвидировали.

Из-за этого прокачка через Ямало-Европейский газопровод уменьшилась в два раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация «Газпром» сменила регистрацию с Москвы на Петербург. Теперь главный офис компании будет находиться в «Лахта Центре». Официальным адресом «Газпрома» с 3 августа считается комплекс «Лахта Центр»: Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.