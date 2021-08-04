Штаб-квартира «Газпрома» официально переехала из Москвы в Петербург

Корпорация «Газпром» сменила регистрацию с Москвы на Петербург. Теперь главный офис компании будет находиться в «Лахта Центре».

Как сообщается на сайте компании, официальным адресом «Газпрома» с 3 августа считается комплекс «Лахта Центр»: Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Здесь будет работать новая штаб-квартира «Газпрома».

Переезд из столицы был одобрен на годовом собрании акционеров в конце июня. Прежде корпорация была зарегистрирована на улице Наметкина, 16 в Москве.

Поэтапный переезд группы «Газпром» начался 10 лет назад с переезда «Газпром нефти». Многие подразделения корпорации уже находятся в Петербурге, но до этого момента «Газпром» не регистрировался в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» сделает из доходного дома на Фурштатской элитные апартаменты.