Штаб-квартира «Газпрома» официально переехала из Москвы в Петербург

Штаб-квартира &#171;Газпрома&#187; официально переехала из Москвы в Петербург
"Газпром" переехал в "Лахта Центр". Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Корпорация «Газпром» сменила регистрацию с Москвы на Петербург. Теперь главный офис компании будет находиться в «Лахта Центре».

Как сообщается на сайте компании, официальным адресом «Газпрома» с 3 августа считается комплекс «Лахта Центр»: Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Здесь будет работать новая штаб-квартира «Газпрома».

Переезд из столицы был одобрен на годовом собрании акционеров в конце июня. Прежде корпорация была зарегистрирована на улице Наметкина, 16 в Москве.

Поэтапный переезд группы «Газпром» начался 10 лет назад с переезда «Газпром нефти». Многие подразделения корпорации уже находятся в Петербурге, но до этого момента «Газпром» не регистрировался в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» сделает из доходного дома на Фурштатской элитные апартаменты.

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Штаб-квартира «Газпрома» официально переехала из Москвы в Петербург