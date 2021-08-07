Беглов побывал на пешеходном переходе через ж/д пути на Туристской

Беглов побывал на пешеходном переходе через ж/д пути на Туристской
Ж/д переход на Туристской улице. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов с рабочим визитом посетил пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Туристской улицы в Приморском районе города.

Петербуржцы неоднократно обращались к властям с просьбой построить в этом месте безопасный переход, поскольку на этом месте регулярно погибают пешеходы.

«Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем», — заявил глава города.

Беглов отметил, что сейчас переход соответствует всем стандартам безопасности. Там есть ограждение-змейка, светодиодная подсветка и система звукового сигнала. Кроме того, поезда на этом участке снижают скорость с разрешенных 80 км/ч до 40 км/ч.

Ж/д переход на Туристской улице. Фото: Смольный

Меры безопасности будут усилены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы ждут безопасный подземный переход на Туристской, где погибли десятки человек.

Александр Беглов ж/д переход на туристской новости СПб пешеходный переход


 

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