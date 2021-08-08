Средство от глистов оказалось эффективно против COVID

Масштабных тестирований этого средства на людях в рамках борьбы с COVID пока не проводилось. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Масштабных тестирований этого средства на людях в рамках борьбы с COVID пока не проводилось. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Давно опробованное против глистов средство может оказаться эффективным и против коронавируса. Об этом заявили американские ученые.

По их данным, в таблетках от паразитов содержится такое вещество, как салициланилид, которое имеет способность препятствовать COVID-19 проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. При этом ученые предупреждают, что данные препараты имеют серьезные побочные эффекты.

Как сообщили в научном журнале ACS Infectious Disease, исследователи уточняют, что зона действия таких лекарств обычно ограничена кишечником и они могут оказаться токсичными.

Масштабных исследований этого препарата на людях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией не проводилось.

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