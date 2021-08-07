Врач рассказал о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса

Врач рассказал о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штамм умеет маскировать от иммунного ответа – этим он и страшен.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса. Он, попадая в организм, умеет маскироваться от иммунного ответа, что позволяет ему размножаться. В связи с этим происходит двухволновое течение заболевания. Об этом сообщает Ura.ru.

Как итог: во время второй волны иммунный ответ включается, но он может быть гипериммунным, что способно нанести вред организму. Чтобы обезопасить себя от последствий цитокинового шторма, нужно вовремя начать лечение, а также сделать своевременно прививку. Также проще переносят заражение те, кто уже болел коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной. По словам Мурашко, из-за дельта-штамма сокращается время развития тяжелого течения коронавируса. Он добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения.

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