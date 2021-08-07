Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной

Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной
Мурашко добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения. Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса стала более агрессивной из-за мутации штаммов.

Глава Минздрава отметил, что сейчас в России активно распространяется дельта-штамм коронавируса, который намного быстрее приводит к тяжелой форме заболевания. Об этом он заявил 7 августа в ходе рабочей поездки в Астрахань.

По словам Мурашко, из-за дельта-штамма сокращается время развития тяжелого течения коронавируса. Он добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, можно ли переделать вакцины под мутации COVID-19. Как объясняет специалист, модификация возможна, и создать её можно достаточно быстро, поскольку ученым уже известны характеристики нового штамма, но процесс тормозят бюрократические процедуры.

дельта-штамм минздрав михаил мурашко мутации коронавируса третья волна коронавируса


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной
После дождя в Петербурге затопило Ладожский вокзал
В Петербурге полиция поймала наркосбытчика с 3 кг психотропов
Гимнастка Дина Аверина считает, что заслуживала победы на Олимпиаде
«Чиновничья вакханалия»: лидер «Родины» рассказал о ...
В Петербурге резко выросла суточная смертность от COVID-19
Рядом с Удельным парком пенсионерку придавило упавшим деревом
Гимнастка из Петербурга Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде