Мурашко назвал третью волну COVID-19 более агрессивной

Мурашко добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения. Фото: Минздрав РФ

Мурашко добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения. Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса стала более агрессивной из-за мутации штаммов.

Глава Минздрава отметил, что сейчас в России активно распространяется дельта-штамм коронавируса, который намного быстрее приводит к тяжелой форме заболевания. Об этом он заявил 7 августа в ходе рабочей поездки в Астрахань.

По словам Мурашко, из-за дельта-штамма сокращается время развития тяжелого течения коронавируса. Он добавил, что уже на пятые сутки с начала заболевания у пациентов начинаются тяжелые осложнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, можно ли переделать вакцины под мутации COVID-19. Как объясняет специалист, модификация возможна, и создать её можно достаточно быстро, поскольку ученым уже известны характеристики нового штамма, но процесс тормозят бюрократические процедуры.