Иммунолог объяснил, можно ли переделать вакцины под мутации COVID-19

В мире бушует «дельта»-штамм коронавируса, который вызывает тяжелое течение болезни, а уже созданные вакцины от него не защищают. За рубежом ученые готовятся модифицировать существующие препараты с учетом «дельта»-штамма. Иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли изменить российские вакцины под новые мутации COVID-19, и нужно ли это делать.

Как объясняет специалист, модификация возможна, и создать её можно достаточно быстро, поскольку ученым уже известны характеристики нового штамма. Однако из-за бюрократических сложностей внедрение вакцины в производство займет как минимум 3-4 месяца.

Дело в том, что возможность модификаций состава вакцин без переделывания всего комплекса исследований законодательного закреплена только в отношении противогриппозных препаратов, соответствующего закона для антикоронавирусных вакцин пока нет. Иммунолог предполагает, что юридические изменения не заставят себя долго ждать, однако это в любом случае не сиюминутный процесс.

Николай Крючков также отмечает, что в некоторых случаях, — если не заявлялся полный состав белков или генетических последовательностей, входящих в препарат, — производитель уполномочен изменять состав вакцины. Такой вариант, например, возможен для «Спутника V», пишет «Комсомольская правда». Правда, эффективность модификации можно понять только постфактум, подчеркивает эксперт.

Иммунолог признает, что изменять существующие вакцины против COVID-19 необходимо — стратегия увеличения количества доз вакцинации для лучшей защиты имеет свои пределы. Если коронавирус продолжит существенно изменяться, а это вполне вероятно, то потребуется новое средство.

Ученый добавил, что модифицировать под «дельта»-штамм «КовиВак» будет сложнее, поскольку придется брать новый штамм коронавируса, на основе которого создается вакцина. Такой процесс займет дольше времени, тогда как новые препараты, которые находятся на стадии разработки, должны уже сейчас создаваться с учетом мутаций вируса.