В США заявили о резком ускорении распространения коронавируса в стране

В США заявили о резком ускорении распространения коронавируса в стране
На данный момент в США полный курс прививок от коронавируса прошли 50% американцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В субботу, 7 августа, в США было выявлено более 100 тыс. зараженных COVID-19. Прирост числа инфицированных связывают с высокой степенью заразности «дельта»-штамма COVID-19 и низкими показателями вакцинации в южной части государства.

Представители системы здравоохранения опасаются, что указанные показатели продолжат расти в случае, если не удастся нарастить темпы вакцинации. По данным медиков, всплеск заболеваемости вызван распространением штамма «дельта».

Как сообщает агентство Associated Press (АР), наиболее серьезная ситуация сложилась на юге Соединенных Штатов, где наблюдается наиболее низкий процент вакцинированных граждан.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские спецслужбы изучают большое количество генетических данных о вирусах, полученных из лаборатории в китайском городе Ухань.

коронавирусная пандемия США


 

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