Вирусолог объяснил, нужна ли массовая вакцинация детей от COVID-19

Российский не видит необходимости в массовой вакцинации детей и подростков против COVID-19. Фото: Pixabay

Российский не видит необходимости в массовой вакцинации детей и подростков против COVID-19. Фото: Pixabay

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что детям и подросткам не нужна массовая вакцинация от коронавируса.

По словам специалиста, клинические исследования, направленные на защиту подростков, стопроцентно необходимы, а вот для того, чтобы прибегать к массовой вакцинации подрастающего поколения, оснований пока нет. Дети заражаются коронавирусом, но переносят его гораздо легче взрослых, поэтому стоит избежать преждевременных решений о необходимости обязательных прививок, отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, согласно текущим методическим рекомендациям, вакцинация от коронавируса доступна только гражданам старше 18 лет. Если ребенку необходимо предоставить справку об антителах, но малыш не болел коронавирусной инфекцией, придется решать этот вопрос в индивидуальном порядке.

А вот в Австралии компания Moderna, один из разработчиков антикоронавирусного препарата, уже готовится проводить испытания на детях. К клиническим испытаниям планируется привлечь шесть тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Для этих целей, как пишет The Daily Mail, Moderna планирует отправить в Австралию 10 миллионов доз препарата.

Ученые проведут рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. При этом уровни дозировок вакцины будут разными для разных возрастных групп: от 2 месяцев до 2 лет, от 2 до 6 лет, и от 6 до 12 лет.

В это время в Финляндии уже разрешили начать кампанию по массовой иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Согласие на вакцинацию от родителей им не потребуется.