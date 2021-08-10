Врач рассказал, какая ошибка при лечении COVID-19 может довести до реанимации

Медик-хирург, специалист по организации здравоохранения Кирилл Ювченко рассказал, чем иммуномодуляторы могут быть опасны при лечении коронавирусной инфекции.

Специалист настоятельно предостерегает россиян от самостоятельной постановки диагноза и скупки множества лекарств в попытке стимулировать иммунитет. В беседе с «Доктором Питером» эксперт подчеркнул, что подобная тактика может, наоборот, усугубить состояние организма и спровоцировать наиболее опасный для жизни и здоровья побочный эффект коронавируса — так называемый цитокиновый шторм.

Кирилл Юрченко подчеркивает, что в каждой стадии лечения важна умеренность, организм нельзя доводить до ослабления. Умеренные физические нагрузки, к примеру, оказывают крайне благотворное влияние на иммунитет, отмечает врач. При малоподвижном образе жизни лейкоциты мигрируют в зону стресса, вследствие чего организм становится более уязвимым к различным болезням, среди которых и коронавирусная инфекция.

Напомним, что цитокиновый шторм (гиперцитокинемия) — одно из самых опасных осложнений COVID-19, которое может привести к летальному исходу. Цитокины — небольшие молекулы, которые производятся преимущественно лимфоцитами и играют важную, если не ключевую роль в работе иммунной системы.

При цитокиновом шторме эти молекулы становятся неконтролируемыми, постоянно активируя иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к освобождению еще большего числа цитокинов. Этот замкнутый круг и получил название «цитокинового шторма». Такое состояние может распространиться из очага воспаления на весь организм. То есть иммунный ответ становится такой силы, что организм разрушает сам себя.