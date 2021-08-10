В Петербурге требуют заблокировать сайт с видео об убийстве животных

Надзорный орган выяснил, что сайт с жестокими видео находится в свободном доступе. Фото: Прокуратура Петербурга

Надзорный орган выяснил, что сайт с жестокими видео находится в свободном доступе. Фото: Прокуратура Петербурга

Петербургская прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайт с видеороликами, пропагандирующими жестокое обращение с животными.

Об этом сообщается на сайте городского ведомства. Надзорный орган выяснил, что сайт с жестокими видео находится в свободном доступе. Для просмотра роликов не требуется регистрация. Посмотреть и скопировать видео может любой человек.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон «О животном мире» предусматривает административную и уголовную ответственности за нарушение закона в области охраны и использования животного мира и среды их обитания.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании информации на сайте запрещенной к распространению в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами.