Братья сбежали из суда в Выборге после приговора

В Выборге правоохранительные органы разыскивают двух братьев, сбежавших из здания суда после вынесения приговора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 19 часов вечера полицию вызвала помощница мирового судьи. Она сообщила, что минутой ранее из зала суда сбежали двое осужденных. После того, как им вынесли приговор за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, они выскочили в открытое окно.

На свободе оказались два брата: 35-летний и 40-летний мужчины. Были одеты в рабочую робу, оба среднего роста, выглядят на свой возраст. Они проживали в поселке Плодовое.

Младшего накануне осудили на 1 год строгого режима, а старшего приговорили к 2,6 года строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области.