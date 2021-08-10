Братья сбежали из суда в Выборге после приговора

Братья сбежали из суда в Выборге после приговора
Мужчины сбежали из зала суда через окно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Выборге правоохранительные органы разыскивают двух братьев, сбежавших из здания суда после вынесения приговора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 19 часов вечера полицию вызвала помощница мирового судьи. Она сообщила, что минутой ранее из зала суда сбежали двое осужденных. После того, как им вынесли приговор за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, они выскочили в открытое окно.

На свободе оказались два брата: 35-летний и 40-летний мужчины. Были одеты в рабочую робу, оба среднего роста, выглядят на свой возраст. Они проживали в поселке Плодовое.

Младшего накануне осудили на 1 год строгого режима, а старшего приговорили к 2,6 года строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области.

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